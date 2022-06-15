Владимир Федотов стал главным тренером ЦСКА

Российский специалист Владимир Федотов, который в прошлом году работал в «Сочи», стал главным тренером московского ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

Фото: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПФК ЦСКА ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПФК ЦСКА

Ранее «Чемпионат» сообщал, что тренеры «Сочи» Олег Фоменко, Радик Ямлиханов и Мурат Искаков перейдут в ЦСКА вместе с Владимиром Федотовым.

Напомним, Федотов возглавлял «Сочи» с 2020 года. Под руководством специалиста сочинский клуб занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». Ранее Федотов работал в «Урале», новокузнецком «Металлурге-Кузбасс», «Синаре», «Оренбурге» и московском «Арарате».