Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+27° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
1 час назад

«Вы расистские ублюдки». Болельщики сборной Англии оскорбляли венгров во время их гимна

Sports.ruиещё 1

Национальные команды проводят матч в рамках четвертого тура Лиги наций.

«Вы расистские ублюдки». Болельщики сборной Англии оскорбляли венгров во время их гимна
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Английские болельщики кричали «Вы расистские ублюдки» во время исполнения гимна Венгрии перед началом матча. Игра проходит на домашнем стадионе «Вулверхэмптона» – «Молине Стэдиум».

Напомним, что 4 июня Венгрия и Англия проводили матч в Будапеште. Тогда английские футболисты преклонили колено в знак поддержки движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

Венгерские болельщики отреагировали на это гудением, причем преимущественно на стадионе находились дети из-за наказания, связанного с проявлениями расизма во время Евро-2020.

В сентябре 2021 года в матче с Англией венгерские болельщики имитировали обезьяньи выкрики в адрес темнокожих игроков сборной Англии Рахима Стерлинга и Джуда Беллингема, за что были наказаны ФИФА.

Во время матча отбора ЧМ-2022 Англия – Венгрия (1:1) в октябре 2021 года произошли столкновения венгерских фанатов с полицейскими и стюардами.

Конфликт возник после того, как венгерские болельщики начали насмехаться и освистывать вставших на колено английских футболистов. Беспорядки на секторе начались после того, как венгерского фаната задержали за расистские оскорбления в адрес стюарда.

Футбол,Рахим Стерлинг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители