УЕФА хочет создать новый турнир в формате «Финала четырех».

Фото: Sports.ru Sports.ru

Турнир планируют впервые провести летом 2024 года, а затем сделать ежегодным, сообщает L’Équipe.

Структура соревнования, которую в соответствующем документе получили потенциальные телевизионные вещатели, включает в себя два полуфинальных матчах, матч за третье место и финал.

Турнир, скорее всего, будет проводиться в США с целью продвижения Лиги чемпионов, которая с 2024 года начнет проходить в новом формате, а также получения существенного дохода.

Турнир может стать альтернативной Суперкубку Европы, который может измениться из-за введения нового соревнования.