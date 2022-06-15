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1 час назад

УЕФА хочет проводить новый летний турнир в США с участием победителя ЛЧ. В Cуперкубке могут сыграть победители ЛЕ и ЛК

Sports.ru

УЕФА хочет создать новый турнир в формате «Финала четырех».

УЕФА хочет создать новый турнир
Фото: Sports.ruSports.ru

Турнир планируют впервые провести летом 2024 года, а затем сделать ежегодным, сообщает L’Équipe.

Структура соревнования, которую в соответствующем документе получили потенциальные телевизионные вещатели, включает в себя два полуфинальных матчах, матч за третье место и финал.

Турнир, скорее всего, будет проводиться в США с целью продвижения Лиги чемпионов, которая с 2024 года начнет проходить в новом формате, а также получения существенного дохода.

Турнир может стать альтернативной Суперкубку Европы, который может измениться из-за введения нового соревнования.

Ожидается, что вместо победителя Лиги чемпионов в Суперкубке Европы будет играть победитель Лиги конференций против обладателя Лиги Европы.

Футбол,УЕФА,
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