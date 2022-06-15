Владимир Федотов стал главным тренером ЦСКА

Владимир Федотов стал новым главным тренером московского ЦСКА. Согласно сообщению на официальном сайте футбольного клуба, уже сегодня команда под руководством специалиста начнет подготовку к новому сезону на базе в Новогорске.
Вместе с Федотовым тренерский штаб пополнят Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов. Все они работали с новым наставником красно-синих в «Сочи».
Президент «армейцев» Евгений Гинер заявил, что вместе с приходом Федотова в истории ЦСКа начинается «новая победная глава».
«Опытный специалист все доказал своей работой в "Сочи" и "Оренбурге", где в короткие сроки была выстроена игра и достигнуты блестящие результаты», — сказал Гинер.
В сезоне 2017/2018 годов Федотов вывел «Оренбург» в премьер-лигу, а уже на следующий год команда заняла седьмое место в РПЛ, что стало наивысшим достижением в истории клуба. Последним местом работы тренера был «Сочи», которому в прошлом сезоне удалось взять серебро на чемпионате России.
Напомним, что 15 июня Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера «армейцев». Вместе с ним из тренерского штаба ушли его помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян. Сам специалист заявил, что конкретного повода для этого решения нет и на его уход повлиял «целый комплекс причин».