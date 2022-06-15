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2 часа назад

Назван новый главный тренер ЦСКА

Елена Прошина

Владимир Федотов стал новым главным тренером московского ЦСКА. Согласно сообщению на официальном сайте футбольного клуба, уже сегодня команда под руководством специалиста начнет подготовку к новому сезону на базе в Новогорске.

Владимир Федотов стал главным тренером ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вместе с Федотовым тренерский штаб пополнят Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов. Все они работали с новым наставником красно-синих в «Сочи».

Президент «армейцев» Евгений Гинер заявил, что вместе с приходом Федотова в истории ЦСКа начинается «новая победная глава».

«Опытный специалист все доказал своей работой в "Сочи" и "Оренбурге", где в короткие сроки была выстроена игра и достигнуты блестящие результаты», — сказал Гинер.

В сезоне 2017/2018 годов Федотов вывел «Оренбург» в премьер-лигу, а уже на следующий год команда заняла седьмое место в РПЛ, что стало наивысшим достижением в истории клуба. Последним местом работы тренера был «Сочи», которому в прошлом сезоне удалось взять серебро на чемпионате России.

Напомним, что 15 июня Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера «армейцев». Вместе с ним из тренерского штаба ушли его помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян. Сам специалист заявил, что конкретного повода для этого решения нет и на его уход повлиял «целый комплекс причин».

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