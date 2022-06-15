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38 минут назад

Гинер о Федотове: «Верим, в истории ЦСКА начинается новая победная глава. Отдельно благодарю Ротенберга»

Sports.ruиещё 2

Евгений Гинер прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост тренера ЦСКА.

Гинер высказался по поводу назначения Федотова в ЦСКА
Фото: Sports.ruSports.ru

«Многие ведущие клубы страны хотели видеть Владимира Валентиновича в своих рядах. Опытный специалист все доказал своей работой в «Сочи» и «Оренбурге», где в короткие сроки была выстроена игра и достигнуты блестящие результаты. Верим, что в истории ЦСКА начинается новая победная глава.

Отдельно хочу выразить слова благодарности Борису Романовичу Ротенбергу, с которым удалось достичь взаимопонимания в ситуации с уходом Владимира Валентиновича из «Сочи». С большим уважением относимся к его проекту и к тому, как развивается клуб «Сочи», что положительно сказывается на лиге, делая ее более зрелищной и конкурентоспособной», – заявил Гинер.

Ранее московский клуб объявил о подписании долгосрочного контракта с Федотовым.

Футбол,Владимир Федотов,Борис Ротенберг,Евгений Гинер,
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