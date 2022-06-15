Гинер высказался по поводу назначения Федотова в ЦСКА

Отдельно хочу выразить слова благодарности Борису Романовичу Ротенбергу, с которым удалось достичь взаимопонимания в ситуации с уходом Владимира Валентиновича из «Сочи». С большим уважением относимся к его проекту и к тому, как развивается клуб «Сочи», что положительно сказывается на лиге, делая ее более зрелищной и конкурентоспособной», – заявил Гинер.