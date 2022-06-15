Зарема Салихова раскритиковала ветерана "Спартака" Мирзояна за слова о Каттани

«Сложно комментировать слова человека, который вчера пил шампанское из кубка в победной раздевалке, а сегодня дает непрошеные советы. Члену техкома РФС лучше бы заняться своими прямыми обязанностями», — цитирует Салихову «Чемпионат.com».

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занял десятую строчку в турнирной таблице, а также завоевал Кубок страны. Этот трофей стал для красно-белых четвертым в истории (1994, 1998, 2003, 2022) и первым за 19 лет.