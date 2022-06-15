Зарема Салихова раскритиковала ветерана "Спартака" Мирзояна за слова о Каттани

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, ответила экс-защитнику красно-белых Александру Мирзояну.
Напомним, ранее ветеран выступил за досрочную отставку спортивного директора клуба Луки Каттани.
«Сложно комментировать слова человека, который вчера пил шампанское из кубка в победной раздевалке, а сегодня дает непрошеные советы. Члену техкома РФС лучше бы заняться своими прямыми обязанностями», — цитирует Салихову «Чемпионат.com».
Каттани пришел на должность спортивного директора московской команды в декабре 2021 года.
В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занял десятую строчку в турнирной таблице, а также завоевал Кубок страны. Этот трофей стал для красно-белых четвертым в истории (1994, 1998, 2003, 2022) и первым за 19 лет.
Ранее Лука Каттани прокомментировал решение итальянского тренера Паоло Ваноли покинуть команду.