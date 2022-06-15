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3 часа назад

Зарема Салихова раскритиковала ветерана "Спартака" Мирзояна за слова о Каттани

Газета.Ruиещё 1

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, ответила экс-защитнику красно-белых Александру Мирзояну.

Зарема Салихова раскритиковала ветерана "Спартака" Мирзояна за слова о Каттани
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Напомним, ранее ветеран выступил за досрочную отставку спортивного директора клуба Луки Каттани.

«Сложно комментировать слова человека, который вчера пил шампанское из кубка в победной раздевалке, а сегодня дает непрошеные советы. Члену техкома РФС лучше бы заняться своими прямыми обязанностями», — цитирует Салихову «Чемпионат.com».

Каттани пришел на должность спортивного директора московской команды в декабре 2021 года.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб занял десятую строчку в турнирной таблице, а также завоевал Кубок страны. Этот трофей стал для красно-белых четвертым в истории (1994, 1998, 2003, 2022) и первым за 19 лет.

Ранее Лука Каттани прокомментировал решение итальянского тренера Паоло Ваноли покинуть команду.

Футбол,Паоло Ваноли,Зарема Салихова,Александр Мирзоян,Леонид Федун,РФС,Спартак,
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