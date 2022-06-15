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3 часа назад

Баринов не может гарантировать, что останется в "Локомотиве"

Советский спортиещё 2

Полузащитник Дмитрий Баринов рассказал, что может сменить команду в летнее трансферное окно.

Баринов не может гарантировать, что останется в "Локомотиве"
Фото: ФК "Локомотив"ФК "Локомотив"

"Пока могу сказать, что остаюсь. Но я не уверен на все сто касательно этого трансферного окна. Предложения к агенту поступают, в том числе из Европы", - приводит слова Баринова ТАСС.

Ранее генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко допускал продажу футболиста.

Добавим, что в текущем сезоне Баринов провел 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отдал две голевые передачи.

Контракт 25-летнего хавбек с "железнодорожниками" заканчивается через год. Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 млн евро.

Футбол,Владимир Леонченко,Дмитрий Баринов,
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