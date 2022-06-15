Газзаев: армейцы идут по пути «Спартака» — в никуда

Что касается Федотова, то к нему сейчас будет совершенно другое внимание и давление, в отличие от «Сочи». ЦСКА — гранд российского футбола. Такого доверия, как в «Сочи», в ЦСКА будет сложно получить. Здесь совсем другой уровень притязаний», — цитирует специалиста Sport24.