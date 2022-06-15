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1 час назад

Экс-наставник ЦСКА Газзаев заявил, что армейцы идут по пути «Спартака» — в никуда

Газета.Ru

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал уход Алексея Березуцкого с поста главного тренера ЦСКА и назначение на его место Владимира Федотова.

Газзаев: армейцы идут по пути «Спартака» — в никуда
Фото: Антон Денисов/РИА «Новости»Антон Денисов/РИА «Новости»

Вместе с Алексеем Березуцким клуб покинули его помощники — Григорий Бабаян и Василий Березуцкий.

«Нужно было дать Березуцким возможность работать. Это молодые начинающие тренеры. Пятое место — неплохой результат для тренера, который первый год имеет самостоятельную практику.

К сожалению, за последние полтора года, это уже четвертый новый тренер. ЦСКА идет по пути «Спартака», то есть — в никуда. Хочется стабильности, чтобы молодым тренерам доверяли и поддерживали их.

Что касается Федотова, то к нему сейчас будет совершенно другое внимание и давление, в отличие от «Сочи». ЦСКА — гранд российского футбола. Такого доверия, как в «Сочи», в ЦСКА будет сложно получить. Здесь совсем другой уровень притязаний», — цитирует специалиста Sport24.

Федотов в сезоне 2017/18 вывел «Оренбург» в Российскую премьер-лигу (РПЛ), а уже на следующий год вместе с командой занял седьмое место в чемпионате России. Это наивысшее достижение в истории клуба. Последним местом работы тренера был «Сочи», с которым наставник в сезоне-2021/22 завоевал серебряные медали чемпионата России.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин предостерег нового наставника ЦСКА Владимира Федотова от ошибок на трансферном рынке.

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