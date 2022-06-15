Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
3 часа назад

Пустовойтова рассказала о комплиментах от игроков во время матча

Матч ТВ

Арбитр Анастасия Пустовойтова призналась в интервью пресс-службе Российского футбольного союза (РФС), что чувствует изменения в отношении к женщинам-судьям в футболе.

Пустовойтова рассказала о комплиментах от игроков во время матча
Фото:  РИА Новости / Владимир Песня РИА Новости / Владимир Песня

— Судья-женщина — это не клеймо, в конце концов я знала, куда иду. Я знала, что в мужском футболе сейчас не так просто женщине быть в разных профессиях, не скрою. Но со временем это уходит на второй план. Чувствую, что меняется отношение со стороны игроков, руководства, тренерского штаба. Чем чаще я с ними сталкиваюсь, тем быстрее они воспринимают нас. Мы только делаем свое любимое дело. Быть женщиной-судьей иногда даже приятно.

Могут ли пошутить представители команд во время матча? Во время важного матча, когда команде нужно выиграть, наверное, не так много есть возможностей пошутить. Бывает, комплименты вскользь прозвучат, но мы все взрослые люди и понимаем, что работа на первом месте, — рассказала Пустовойтова.

В 2021 году Пустовойтова заняла второе место в рейтинге судей в женском футболе по мнению портала Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Футбол,РФС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители