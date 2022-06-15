Пустовойтова рассказала о комплиментах от игроков во время матча

— Судья-женщина — это не клеймо, в конце концов я знала, куда иду. Я знала, что в мужском футболе сейчас не так просто женщине быть в разных профессиях, не скрою. Но со временем это уходит на второй план. Чувствую, что меняется отношение со стороны игроков, руководства, тренерского штаба. Чем чаще я с ними сталкиваюсь, тем быстрее они воспринимают нас. Мы только делаем свое любимое дело. Быть женщиной-судьей иногда даже приятно.