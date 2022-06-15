Пустовойтова рассказала о комплиментах от игроков во время матча

Арбитр Анастасия Пустовойтова призналась в интервью пресс-службе Российского футбольного союза (РФС), что чувствует изменения в отношении к женщинам-судьям в футболе.
— Судья-женщина — это не клеймо, в конце концов я знала, куда иду. Я знала, что в мужском футболе сейчас не так просто женщине быть в разных профессиях, не скрою. Но со временем это уходит на второй план. Чувствую, что меняется отношение со стороны игроков, руководства, тренерского штаба. Чем чаще я с ними сталкиваюсь, тем быстрее они воспринимают нас. Мы только делаем свое любимое дело. Быть женщиной-судьей иногда даже приятно.
Могут ли пошутить представители команд во время матча? Во время важного матча, когда команде нужно выиграть, наверное, не так много есть возможностей пошутить. Бывает, комплименты вскользь прозвучат, но мы все взрослые люди и понимаем, что работа на первом месте, — рассказала Пустовойтова.
В 2021 году Пустовойтова заняла второе место в рейтинге судей в женском футболе по мнению портала Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).