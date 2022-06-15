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58 минут назад

Стала известна зарплата Бакаева в "Зените"

Советский спорт

Зелимхан Бакаев подписал контракт с клуб «Зенит» по системе "3+1".

Стала известна зарплата Бакаева в "Зените"
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня© РИА Новости / Владимир Песня

Переход футболиста подтвердил лично генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

По данным "Матч ТВ", Бакаев будет получать чуть больше одного миллиона евро в год без учета бонусов.

Также источник назвал условие, при котором контракт Бакаева будет продлен на год. Опция продления будет активирована, если за год до этого Бакаев проведет 70 процентов матчей в основном составе "Зенита".

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за клуб 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол).

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