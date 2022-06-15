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1 час назад

Языджи не поедет на летние сборы с ЦСКА

Спорт день за днем

Турецкий полузащитник Юсуф Языджи не попал в заявку на летние сборы ЦСКА. Список футболистов опубликовала пресс-служба армейцев.

Языджи не поедет на летние сборы с ЦСКА
Фото: ПФК ЦСКАПФК ЦСКА

О переговорах ЦСКА и «Лилля» по поводу возвращения Языджи сообщал агент турка, с января по июнь полузащитник играл в московской команде на правах аренды с опцией на выкуп.

Кроме Языджи в составе игроков на летние сборы не оказалось вратарей Ильи Помазуна (был в аренде в «Урале») и Данилы Бокова, полузащитников Яки Бийола, Хорхе Карраскаля, Хесуса Медины, Арнора Сигурдссона, а также нападающих Чидера Эджуке и Федора Чалова.

Летние сборы ЦСКА проведет на базе в Новогорске уже сегодня, 15 июня. В новом сезоне команда будет тренироваться под руководством нового главного тренера – 55-летнего Владимира Федотова. На сборы в Новогорск футболисты поедут уже с новым специалистом.

Футбол,Юсуф Языджи,Хорхе Карраскаль,Владимир Федотов,Илья Помазун,
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