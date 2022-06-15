Языджи не поедет на летние сборы с ЦСКА

Турецкий полузащитник Юсуф Языджи не попал в заявку на летние сборы ЦСКА. Список футболистов опубликовала пресс-служба армейцев.

Фото: ПФК ЦСКА ПФК ЦСКА

О переговорах ЦСКА и «Лилля» по поводу возвращения Языджи сообщал агент турка, с января по июнь полузащитник играл в московской команде на правах аренды с опцией на выкуп.

Кроме Языджи в составе игроков на летние сборы не оказалось вратарей Ильи Помазуна (был в аренде в «Урале») и Данилы Бокова, полузащитников Яки Бийола, Хорхе Карраскаля, Хесуса Медины, Арнора Сигурдссона, а также нападающих Чидера Эджуке и Федора Чалова.