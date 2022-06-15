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3 часа назад

ПСЖ пытался подписать Лукаку

Sports.tj

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает Corriere della Sera.

ПСЖ пытался подписать Лукаку
Фото: © REUTERS / DAVID KLEIN© REUTERS / DAVID KLEIN

Парижский клуб пытался подписать бельгийского форварда, но получил отказ, поскольку сам игрок не хочет переходить ни в один клуб кроме итальянского «Интера».

По информации источника, ПСЖ предпринимал попытку подписать Лукаку еще в апреле этого года. В нынешнее летнее трансферное окно парижане вновь пришли с предложением по переходу бельгийца. Сообщается, что Ромелу Лукаку лично отверг предложение французского клуба и он все еще ожидает, что будет продан итальянскому «Интеру».

ПСЖ помимо Лукаку также рассматривал Роберта Левандовски. Несмотря на наличие в составе Неймара, Месси и Мбаппе, парижский клуб продолжает пытаться еще сильнее нарастить атакующую мощь.

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