ПСЖ пытался подписать Лукаку

Парижский клуб пытался подписать бельгийского форварда, но получил отказ, поскольку сам игрок не хочет переходить ни в один клуб кроме итальянского «Интера».

По информации источника, ПСЖ предпринимал попытку подписать Лукаку еще в апреле этого года. В нынешнее летнее трансферное окно парижане вновь пришли с предложением по переходу бельгийца. Сообщается, что Ромелу Лукаку лично отверг предложение французского клуба и он все еще ожидает, что будет продан итальянскому «Интеру».