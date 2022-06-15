В ФИФА представили официальный постер ЧМ-2022 в Катаре

ФИФА представила официальный постер чемпионата мира 2022 года в Катаре во время мероприятия в аэропорту Хамад, сообщается на официальном сайте организации.

Фото: GETTY IMAGES GETTY IMAGES

FIFA.COM

Отмечается, что автором работы стала катарская художница Бутейне Аль Муфтах. На основном постере изображены традиционные головные уборы, подбрасываемые в воздух, что символизирует праздник как футбольных болельщиков Катара, так и всего арабского мира. Семь дополнительных постеров символизируют страсть арабского мира к футболу как к игре, объединяющей семьи.