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3 часа назад

В ФИФА представили официальный постер ЧМ-2022 в Катаре

Чемпионат.com

ФИФА представила официальный постер чемпионата мира 2022 года в Катаре во время мероприятия в аэропорту Хамад, сообщается на официальном сайте организации.

В ФИФА представили официальный постер ЧМ-2022 в Катаре
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES
FIFA.COM

Отмечается, что автором работы стала катарская художница Бутейне Аль Муфтах. На основном постере изображены традиционные головные уборы, подбрасываемые в воздух, что символизирует праздник как футбольных болельщиков Катара, так и всего арабского мира. Семь дополнительных постеров символизируют страсть арабского мира к футболу как к игре, объединяющей семьи.

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Вчера, 14 июня, определились все 32 участника предстоящего турнира. Последнюю путёвку в Катар завоевала сборная Коста-Рики, обыгравшая в стыковом матче сборную Новой Зеландии.

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