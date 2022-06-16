Дзюба согласовал контракт с турецким клубом

Российский форвард Артем Дзюба может продолжить карьеру в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

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По информации источника, нападающий уже согласовал двухлетний контракт с одним из турецких клубов. Сообщается, что Дзюба будет получать меньше, чем в «Зените». СМИ неоднократно писали, что россиянин может перейти в «Фенербахче» или «Галатасарай».

Напомним, 22 мая Дзюба попрощался с петербургским «Зенитом». У игрока истек контракт с клубом, стороны решили его не продлевать.

33-летний нападающий выступал за клуб с берегов Невы с 2015 года. За это время он провел за «Зенит» 249 матчей, в которых забил 108 мячей и сделал 70 результативных передач. В сезоне-2021/22 Дзюба вместе с «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство.