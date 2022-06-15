Самый титулованный футболист объявил об уходе из "Барселоны"

"Вот и пришло время нашего прощания. Я хотел бы поблагодарить весь персонал за предоставленную мне возможность вернуться в этот клуб и снова носить эту замечательную футболку, вы не представляете, как я счастлив, надеюсь, вы не будете скучать по моему сумасшествию и ежедневному счастью. Надеюсь, те, кто останется, изменят историю этого прекрасного клуба, я желаю этого от всего сердца", - написал Алвес.