В «Барселоне» назвали оптимальный уровень фонда заработной платы

— Засунуть руку в карман человеку, у которого есть контракт, подписанный кем-то другим, — очень неблагодарное дело. Клуб обязан выполнять взятые на себя обязательства, но также требуется изменить ситуацию.

Наша цель, чтобы фонд заработной платы находился на уровне 400 миллионов, то есть надо сократить еще на 160 млн, — сказал Ромеу.