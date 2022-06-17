Нападающий "МЮ" Роналду может перейти в "Рому"

Португальский форвард Криштиану Роналду может в ближайшее время покинуть «Манчестер Юнайтед» и перебраться в «Рому», сообщает Sports.ru. По информации источника, Роналду не вписывается в модель игры нового тренера «МЮ» Эрика Тен Хага.

Фото: Rui Vieira/AP Rui Vieira/AP

Еще одним важным фактором считается провальный сезон английской команды, по итогам которого «МЮ» не пробился в Лигу чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Агент пятикратного обладателя Золотого мяча Жорже Мендеш не отрицает, что занят поиском нового клуба для своего клиента. В услугах 37-летнего форварда заинтересована «Рома», главным тренером которой является португалец Жозе Моуриньо. Под его руководством команда в мае этого года выиграла первый розыгрыш Лиги конференций и заняла шестое место в Чемпионате Италии.

Роналду в минувшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) сыграл в 30 матчах, забил 18 мячей и отдал три результативные передачи. «МЮ» финишировал на шестой строчке в турнирной таблице с отставанием в 11 очков от лондонского «Арсенала».