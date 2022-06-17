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1 час назад

Нападающий "МЮ" Роналду может перейти в "Рому"

Газета.Ruиещё 2

Португальский форвард Криштиану Роналду может в ближайшее время покинуть «Манчестер Юнайтед» и перебраться в «Рому», сообщает Sports.ru. По информации источника, Роналду не вписывается в модель игры нового тренера «МЮ» Эрика Тен Хага.

Нападающий "МЮ" Роналду может перейти в "Рому"
Фото: Rui Vieira/APRui Vieira/AP

Еще одним важным фактором считается провальный сезон английской команды, по итогам которого «МЮ» не пробился в Лигу чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Агент пятикратного обладателя Золотого мяча Жорже Мендеш не отрицает, что занят поиском нового клуба для своего клиента. В услугах 37-летнего форварда заинтересована «Рома», главным тренером которой является португалец Жозе Моуриньо. Под его руководством команда в мае этого года выиграла первый розыгрыш Лиги конференций и заняла шестое место в Чемпионате Италии.

Роналду в минувшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) сыграл в 30 матчах, забил 18 мячей и отдал три результативные передачи. «МЮ» финишировал на шестой строчке в турнирной таблице с отставанием в 11 очков от лондонского «Арсенала».

Ранее сборная Португалии без своего лидера потерпела первое поражение в розыгрыше Лиги наций УЕФА от сборной Швейцарии со счетом 0:1.

Футбол,Жозе Моуриньо,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,УЕФА,
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