"Манчестер Сити" готов заплатить 50 млн евро за воспитанника "Барселоны"

По сведениям источника, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола потребовал от руководства срочно усилить позицию левого защитника. Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро.

23-летний Кукурелья является воспитанником "Барселоны". В минувшем сезоне он провел за "Брайтон" 37 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи.