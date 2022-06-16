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40 минут назад

Источник: РФС планирует увеличить зарплату арбитров почти вдвое

Чемпионат.com

Российский футбольный союз (РФС) планирует увеличить зарплату арбитров почти вдвое. Это будет сделано за счёт повышения отчислений на это от команд РПЛ, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

РФС планирует увеличить зарплату арбитров почти вдвое
Фото: «ЧЕМПИОНАТ»«ЧЕМПИОНАТ»

Согласно сведениям источника, соответствующее предложение было направлено клубам 15 июня. Речь в нём идёт о дополнительных двух миллионах рублей в год на судейство начиная с сезона-2022/2023.

Отмечается, что реформа судейских зарплат будет проходить поэтапно — в течение трёх лет изначальная сумма дойдет до шести миллионов рублей (будет добавляться по два миллиона в год).

Ожидается, что со следующего сезона зарплата главного арбитра в матче РПЛ вырастет в среднем до 188 тыс. рублей за игру. Напомним, с 2017 года зарплата арбитров в РПЛ составляет до 100 тыс. рублей за матч для главного судьи.

Футбол,Иван Карпов,РФС,
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