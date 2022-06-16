Российский футбольный союз (РФС) планирует увеличить зарплату арбитров почти вдвое. Это будет сделано за счёт повышения отчислений на это от команд РПЛ, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Фото: «ЧЕМПИОНАТ» «ЧЕМПИОНАТ»

Согласно сведениям источника, соответствующее предложение было направлено клубам 15 июня. Речь в нём идёт о дополнительных двух миллионах рублей в год на судейство начиная с сезона-2022/2023.

Отмечается, что реформа судейских зарплат будет проходить поэтапно — в течение трёх лет изначальная сумма дойдет до шести миллионов рублей (будет добавляться по два миллиона в год).