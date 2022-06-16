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1 час назад

Жан-Пьер Папен: «Месси играет сам по себе и не обороняется, это проблема. Ему уже 35. Но нельзя освистывать игрока с семью «Золотыми мячами»

Sports.ru

Жан-Пьер Папен высказался об игре Лионеля Месси за «ПСЖ».

Жан-Пьер Папен: «Месси играет сам по себе и не обороняется, это проблема»
Фото: ReutersReuters

«По моему мнению, Месси не может играть в любом клубе. Это игрок «Барселоны», великой «Барселоны». И переход в другой клуб, даже если он один из сильнейших, как «ПСЖ», дается ему очень тяжело.

Мы вспоминаем невероятного Месси, но в этом году он не был невероятным. Это не вопрос обстановки – Лео уже 35 лет, и он не будет тем же Месси, что и пять лет назад. Как мне кажется, в таком возрасте смена клубов дается еще сложнее.

Я считаю, что играть рядом с Месси нелегко. Он действует сам по себе и не обороняется, и это проблема.

Мы видели Месси в «Барселоне», и мы скучаем по его игре тех времен. Но в любом случае его нельзя освистывать. Нельзя освистывать игрока, у которого семь «Золотых мячей», – сказал бывший игрок сборной Франции.

Футбол,Лионель Месси,
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