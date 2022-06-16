Жан-Пьер Папен: «Месси играет сам по себе и не обороняется, это проблема»

Мы вспоминаем невероятного Месси, но в этом году он не был невероятным. Это не вопрос обстановки – Лео уже 35 лет, и он не будет тем же Месси, что и пять лет назад. Как мне кажется, в таком возрасте смена клубов дается еще сложнее.