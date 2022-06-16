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53 минуты назад

Агаларова признали лучшим молодым игроком сезона в Российской премьер-лиге

ТАССиещё 1

Нападающий футбольного клуба "Уфа" Гамид Агаларов стал лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22. Об этом в четверг сообщила пресс-служба лиги.

Агаларова признали лучшим молодым игроком сезона в РПЛ
Фото: Антон Новодережкин/ТАССАнтон Новодережкин/ТАСС

21-летний Агаларов набрал 131 балл, 19 участников голосования поставили его на первое место. Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян получил на пять баллов меньше и занял второе место. Третье место занял Эдуард Сперцян из "Краснодара", получивший 46 баллов.

В минувшем сезоне Агаларов забил 19 голов (шесть из них с пенальти) в 29 матчах турнира и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Также форвард забил гол в первом стыковом матче между уфимской командой и "Оренбургом" за право выступать в РПЛ в сезоне-2022/23. "Уфа" заняла 14-е место в турнирной таблице РПЛ, по сумме двух стыковых матчей команда уступила "Оренбургу" (2:2, 1:2) и вылетела в первый дивизион первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1).

В двух предыдущих сезонах лучшим молодым игроком РПЛ становился грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, выступавший за казанский "Рубин".

Футбол,Эдуард Сперцян,Арсен Захарян,Гамид Агаларов,Динамо,
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