Агаларова признали лучшим молодым игроком сезона в РПЛ

21-летний Агаларов набрал 131 балл, 19 участников голосования поставили его на первое место. Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян получил на пять баллов меньше и занял второе место. Третье место занял Эдуард Сперцян из "Краснодара", получивший 46 баллов.

В минувшем сезоне Агаларов забил 19 голов (шесть из них с пенальти) в 29 матчах турнира и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Также форвард забил гол в первом стыковом матче между уфимской командой и "Оренбургом" за право выступать в РПЛ в сезоне-2022/23. "Уфа" заняла 14-е место в турнирной таблице РПЛ, по сумме двух стыковых матчей команда уступила "Оренбургу" (2:2, 1:2) и вылетела в первый дивизион первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1).