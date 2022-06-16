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38 минут назад

Футболиста "Зенита" Клаудиньо признали лучшим игроком прошедшего сезона РПЛ

ТАССиещё 2

Бразильский полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Клаудиньо признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22. Об этом в четверг сообщает пресс-служба лиги.

Футболиста "Зенита" Клаудиньо признали лучшим игроком в РПЛ
Фото: ТАССТАСС

Клаудиньо выиграл в голосовании, в котором участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы спортивных СМИ, комментаторы телеканала "Матч Премьер" и тренер сборной России Николай Писарев.

Клудиньо 25 лет, он перешел в "Зенит" в августе 2021 года из бразильского "Ред Булл Брагантино". В составе сине-бело-голубых полузащитник стал чемпионом России прошедшего сезона. Бразилец забил 8 голов и отдал пять голевых передач в 23 матчах чемпионата.

Футбол,Николай Писарев,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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