Футболиста "Зенита" Клаудиньо признали лучшим игроком в РПЛ

Клаудиньо выиграл в голосовании, в котором участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы спортивных СМИ, комментаторы телеканала "Матч Премьер" и тренер сборной России Николай Писарев .

Клудиньо 25 лет, он перешел в "Зенит" в августе 2021 года из бразильского "Ред Булл Брагантино". В составе сине-бело-голубых полузащитник стал чемпионом России прошедшего сезона. Бразилец забил 8 голов и отдал пять голевых передач в 23 матчах чемпионата.