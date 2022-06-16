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31 минуту назад

"Ростов" заплатил "Краснодару" 2 миллиона евро за трансфер Уткина

Газета.Ru

Футбольный клуб «Ростов» заплатил «Краснодару» € 2 млн за переход защитника Даниила Уткина. Об этом сообщает «РБ Спорт».

"Ростов" заплатил "Краснодару" 2 миллиона евро за трансфер Уткина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, футболист подписал с «Ростовом» четырехлетний контракт.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Уткин принял участие в 29 матчах, в которых ему удалось забить 10 мячей и сделать три результативные передачи. Отметим, что защитник выступал за «Ахмат» на правах аренды. Грозненский клуб по итогам сезона РПЛ занял седьмое место в РПЛ, набрав 42 очка в 30 встречах.

По итогам прошедшего сезона «Ростов» занял девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Краснодар» завершил чемпионат на четвертом месте, заработав 50 баллов.

Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в раздевалке после матча Лиги наций с Шотландией заявил, что больше не хочет выступать за национальную команду Армении.

Футбол,Эдуард Сперцян,Даниил Уткин,
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