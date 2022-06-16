Роберт Левандовски может перейти в «Челси»

Лондонский «Челси» интересуется форвардом «Баварии» Робертом Левандовским. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк на своей странице в социальной сети.

Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Как отмечает источник, «Челси» уступает в борьбе за 33-летнего нападающего «Барселоне» и «ПСЖ».

Ранее стало известно о том, что поляк не желает продолжать карьеру в «Баварии» из-за трудностей с заключением нового контракта.

Сам Левандовски активно обсуждает свой трансфер на пресс-конференциях, прямо заявляя о намерениях покинуть мюнхенский гранд. Среди претендентов на форварда также назывались «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».