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3 часа назад

Роберт Левандовски может перейти в «Челси»

Чемпионат.com

Лондонский «Челси» интересуется форвардом «Баварии» Робертом Левандовским. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк на своей странице в социальной сети.

Роберт Левандовски может перейти в «Челси»
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Как отмечает источник, «Челси» уступает в борьбе за 33-летнего нападающего «Барселоне» и «ПСЖ».

Ранее стало известно о том, что поляк не желает продолжать карьеру в «Баварии» из-за трудностей с заключением нового контракта.

Сам Левандовски активно обсуждает свой трансфер на пресс-конференциях, прямо заявляя о намерениях покинуть мюнхенский гранд. Среди претендентов на форварда также назывались «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2021/2022 Левандовски провёл 45 матчей во всех турнирах за «Баварию», забив 48 голов и оформив 6 голевых передач.

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