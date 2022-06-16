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1 час назад

Марио Фернандес хочет возобновить игровую карьеру

Свободная пресса

Бывший защитник московского ЦСКА Марио Фернандес готов снова вернуться на поле. Месяц назад бразилец заявил, что приостанавливает свою игровую карьеру и разорвал контракт с «армейцами». Однако сразу же после возвращения в Бразилию начал искать себе новый клуб и сейчас готов подписать контракт с «Гремио» из Порту-Алегри, сообщает Gauchazh.

Марио Фернандес захотел возобновить игровую карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, говоря о причинах приостановления карьеры месяц назад, Фернандес заявил о «колоссальной усталости» и «огромном изнеможении». В итоге «армейцы» позволили бразильцу расторгнуть контракт без выплаты неустойки и вернуться к себе на родину.

Футбол,Марио Фернандес,
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