Марио Фернандес захотел возобновить игровую карьеру

Бывший защитник московского ЦСКА Марио Фернандес готов снова вернуться на поле. Месяц назад бразилец заявил, что приостанавливает свою игровую карьеру и разорвал контракт с «армейцами». Однако сразу же после возвращения в Бразилию начал искать себе новый клуб и сейчас готов подписать контракт с «Гремио» из Порту-Алегри, сообщает Gauchazh.