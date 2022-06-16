"Торпедо", "Факел" и "Оренбург" приняли в члены РПЛ

Московское "Торпедо", воронежский "Факел" и "Оренбург" приняты в члены Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в четверг сообщает пресс-служба лиги.

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16 июня состоялось общее собрание клубов РПЛ, на котором рассматривался вопрос о принятии в лигу новых клубов. Руководители лиги и клубов изучили документы, предоставленные "Торпедо", "Факелом" и "Оренбургом", и единогласно приняли эти клубы в члены РПЛ.

По итогам сезона-2021/22 первого дивизиона первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) "Торпедо" и "Факел" вышли в элитный дивизион чемпионата России напрямую, "Оренбург" вышел в РПЛ, обыграв по сумме двух матчей "Уфу".