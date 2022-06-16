Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+30° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
1 час назад

Футбольные клубы "Торпедо", "Факел" и "Оренбург" приняли в члены РПЛ

ТАСС

Московское "Торпедо", воронежский "Факел" и "Оренбург" приняты в члены Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в четверг сообщает пресс-служба лиги.

"Торпедо", "Факел" и "Оренбург" приняли в члены РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

16 июня состоялось общее собрание клубов РПЛ, на котором рассматривался вопрос о принятии в лигу новых клубов. Руководители лиги и клубов изучили документы, предоставленные "Торпедо", "Факелом" и "Оренбургом", и единогласно приняли эти клубы в члены РПЛ.

По итогам сезона-2021/22 первого дивизиона первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) "Торпедо" и "Факел" вышли в элитный дивизион чемпионата России напрямую, "Оренбург" вышел в РПЛ, обыграв по сумме двух матчей "Уфу".

3 июня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала список клубов, получивших лицензии для выступления в премьер-лиге и первенстве первого дивизиона, "Факел" получил лицензию РФС-1. 5 июня в службе коммуникаций РФС ТАСС сообщили о наличии ряда замечаний к "Факелу", в организации отметили, что ситуация с устранением недочетов на стадионе воронежского клуба является полностью контролируемой. 8 июня пресс-служба правительства Воронежской области сообщила, что работы на стадионе "Факела" планируется завершить до 1 июля.

Футбол,Торпедо,РФС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители