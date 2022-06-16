Российским футбольным арбитрам решили поднять зарплату

Клубы на общем собрании поддержали предложение департамента судейства Российского футбольного союза ( РФС ) о повышении оплаты работы арбитров с 775,3 миллиона до 937,2 миллиона. Эту сумму планируется потратить в ближайшие четыре сезона.

Предполагается, что главные арбитры в матчах РПЛ в следующем сезоне будут получать 174 тысячи рублей за игру вместо 100 тысяч, а зарплата ассистентов увеличится с 47 850 до 87 000. Кроме того, увеличатся расходы на ежемесячные и мотивационные выплаты, а также на ДМС.