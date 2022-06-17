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1 час назад

Футбольный судья Карасев считает, что зарплаты арбитров давно нуждались в увеличении

Газета.Ruиещё 1

Российский футбольный судья Сергей Карасев отреагировал на новость о повышение гонораров арбитров со следующего сезона, сообщает Sport24.

Карасев отреагировал на увеличение зарплат судьям
Фото: ReutersReuters

«Считаю, арбитров в России не очень-то и много: 20 человек в листе главных судей и, по-моему, 55 ассистентов. То есть в России это элита судейского корпуса — зарплаты должны были рано или поздно повыситься, чтобы мы могли обеспечить себе нормальное существование», — сказал Карасев.

Ранее Карасев рассказал, как с финансовой точки зрения на отечественных судьях сказалось решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не назначать их на матчи международных турниров.

Арбитр поделился информацией, что если нет назначений, то по фиксированной ставке российские судьи получают на руки за вычетом налогов 26 тысяч рублей. По словам Карасева, этого хватает на врачей, фитнес, массаж и так далее. При этом он отметил, что в плане гонорара один матч Лиги Европы равен трем-пяти российским.

Футбол,РПЛ,Сергей Карасев,УЕФА,
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