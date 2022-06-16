Вратарь «Зенита» отказался называть Семака лучшим тренером РПЛ

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков не поставил главного тренера команды Сергея Семака на первое место в списке лучших наставников по итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

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Лучшим тренером вратарь назвал своего родного брата Александра Кержакова, который возглавлял «Нижний Новгород» и занял с ним 11-е место в чемпионате. Семак по версии Кержакова оказался на второй строчке, а третье место занял Сандро Шварц, работавший с «Динамо».

В голосовании за лучшего тренера сезона в РПЛ принимали участие капитаны и тренеры клубов лиги, журналисты, а также тренер сборной России Николай Писарев. Несмотря на отказ Кержакова ставить на первое место своего тренера, приз достался Семаку.