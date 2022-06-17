Вратарь Буффон заявил, что ненавидит политкорректность в футболе

"Банальность. Это относится и к жизни в целом. Сводит меня с ума. Я также ненавижу политкорректность… хотя я, наверное, тоже прибегаю к ней. Я делаю это, чтобы не проявить неуважения к другим. В основном это случается со мной, когда меня просят оценить других игроков, меня это раздражает. Всегда приходится говорить одно и то же, чтобы не показаться грубым", — приводит слова Буффона France Football.