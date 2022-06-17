Вратарь Буффон заявил, что ненавидит политкорректность в футболе

Голкипер итальянской "Пармы" Джналуиджи Буффон ответил на вопрос, что ненавидит в футболе.
"Банальность. Это относится и к жизни в целом. Сводит меня с ума. Я также ненавижу политкорректность… хотя я, наверное, тоже прибегаю к ней. Я делаю это, чтобы не проявить неуважения к другим. В основном это случается со мной, когда меня просят оценить других игроков, меня это раздражает. Всегда приходится говорить одно и то же, чтобы не показаться грубым", — приводит слова Буффона France Football.
Сейчас Буффону 44 года, и он выступает за "Парму", которая выступает во втором по значимости дивизионе Италии. В феврале игрок продлил контракт с клубом до 2024 года. Всего в продолжительной карьере Буффона было три клуба. Это "Парма", где он начинал первые профессиональные шаги, "Ювентус" и "Пари Сен-Жермен". Голкипер является 10-кратным чемпионом Италии в составе "Ювентуса", обладателем Кубка УЕФА в составе "Пармы". За сборную Италии он провел более 150 матчей и в 2006 году стал чемпионом мира.
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