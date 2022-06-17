Появились подробности переговоров Дзюбы с иностранным клубом

Российский нападающий Артем Дзюба оказался близок к переходу в турецкий «Фенербахче». Подробности переговоров появились в Telegram-канале «Мутко против».

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По информации источника, стороны близки к завершению сделки. Контракт 33-летнего футболиста будет рассчитан на два года. При этом сам Дзюба пока не прибыл в Стамбул.

9 июня журналист Дмитрий Шнякин сообщил, что переговоры Дзюбы с «Фенербахче» продолжаются. По словам журналиста, изначально пожелание Дзюбы по зарплате составляло два миллиона евро чистыми. Отмечается, что для форварда важно, что клуб летом сыграет в квалификации Лиги чемпионов.