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2 часа назад

Женская сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, не сыграв при этом ни одного матча

Чемпионат.comиещё 2

Женская сборная России в обновлённом рейтинге ФИФА поднялась на одну строчку — с 25-го на 24-е место.

Женская сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, не сыграв ни одного матча
Фото: FIFAFIFA

Примечательно, что команда Юрия Красножана поднялась в таблице коэффициентов, не сыграв при этом ни одного матча. Дело в том, что сборная Чехии, опережавшая Россию, потерпела ряд поражений и потеряла существенное количество баллов. Это и позволило россиянкам подняться на 24-е место, а футболистки Чехии теперь – на 25-й строчке.

В первой тройке изменений не произошло. Сборная США продолжает возглавлять рейтинг. Второе место занимает Швеция, третье — Франция.

Рейтинг женских сборных по версии ФИФА:

1. США

2. Швеция

3. Франция

4. Нидерланды

5. Германия

6. Канада

7. Испания

8. Англия

9. Бразилия

10. Северная Корея...

24. Россия

25. Чехия

Футбол,Юрий Красножан,СБОРНАЯ РОССИИ,
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