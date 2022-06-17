Слуцкий: «Рубину» по силам в первый год вернуться в РПЛ

Леонид Слуцкий считает, что «Рубин» сможет вернуться в РПЛ в первый же год после вылета.

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– Нам по силам в первый год вернуться в РПЛ.

У нас есть ограничения по заявке. У нас есть возможность взять трех игроков и двух иностранцев. Может быть, появятся новички, но основную селекцию мы провели.

– Вернутся ли в «Рубин» легионеры?