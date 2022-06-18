«Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом»

Московский «Спартак» не станет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом», сообщает телеграм-канал «Мутко против». Встреча пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге.

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По информации источника, клуб был намерен не ехать на игру, но на итоговое решение повлиял звонок от одного из высокопоставленных сотрудников администрации президента. У «Спартака» уже был план сыграть 9 июля на домашнем стадионе товарищеский матч с «Торпедо».