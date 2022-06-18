Стало известно, когда футбольные клубы обсудят расширение РПЛ

Футбольные клубы обсудят расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) 20 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одной из команд РПЛ.

Источник рассказал, как лигу будут расширять до 18 команд. По итогам сезона-2022/23 из РПЛ никто не «вылетит» напрямую. Из ФНЛ в РПЛ попадут первые две команды. В стыковых матчах будут играть третья и четвертая команды ФНЛ, а также 15-я и 16-я команды РПЛ.