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2 часа назад

Футбольные клубы обсудят расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) 20 июня.

Майк Габриелян

Футбольные клубы обсудят расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) 20 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одной из команд РПЛ.

Стало известно, когда футбольные клубы обсудят расширение РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник рассказал, как лигу будут расширять до 18 команд. По итогам сезона-2022/23 из РПЛ никто не «вылетит» напрямую. Из ФНЛ в РПЛ попадут первые две команды. В стыковых матчах будут играть третья и четвертая команды ФНЛ, а также 15-я и 16-я команды РПЛ.

Собрание пройдет в заочном формате. Если идею одобрит большинство клубов, ее рассмотрит исполком Российского футбольного союза.

Сейчас в РПЛ выступают 16 клубов.

Ранее екатеринбургский «Урал» обратился в Российскую премьер-лигу с предложением расширить число ее участников до 18 команд.

Футбол,РФС,ФК "Урал",
18+
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