Назван лучший игрок «Спартака» в сезоне по версии болельщиков

Нападающий Александр Соболев стал лучшим футболистом московского «Спартака» в сезоне-2021/2022 по версии болельщиков. Имя лауреата награды названо на сайте красно-белых.

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За российского форварда проголосовали 35 процентов респондентов. На втором месте с 27 процентами голосов расположился голландец Квинси Промес. Тройку лучших футболистов замкнул капитан команды Георгий Джикия, набравший 18 процентов голосов. Приз Соболеву вручит болельщик, личность которого определят в ближайшее время.

Соболев в минувшем сезоне провел в составе красно-белых 34 матча во всех турнирах. Форвард забил 15 мячей и сделал пять голевых передач.