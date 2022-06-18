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3 часа назад

Новый тренер «Спартака» Абаскаль: кто мы? Мясо!

Чемпионат.com

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о назначении в московский клуб.

Новый тренер «Спартака» обратился к болельщикам на русском языке
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Горд и воодушевлён начать этот новый опыт со «Спартаком», самым популярным клубом России. Я хотел бы поблагодарить президента, спортивного директора и всех членов правления за веру в меня. Начнём работу», — написал Абаскаль в соцсетях, добавив в конце фразу на русском языке «Кто мы? Мясо!».

Напомним, сезон-2021/2022 «Спартак» начинал под руководством Руя Витории. Соглашение с португальским специалистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон в декабре. Через несколько дней на его должность был назначен Паоло Ваноли, который привёл команду к победе в Кубке России. 9 июня было объявлено об уходе Ваноли, через день — о назначении Абаскаля.

Футбол,Паоло Ваноли,Спартак,
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