Новый тренер «Спартака» обратился к болельщикам на русском языке

«Горд и воодушевлён начать этот новый опыт со «Спартаком», самым популярным клубом России. Я хотел бы поблагодарить президента, спортивного директора и всех членов правления за веру в меня. Начнём работу», — написал Абаскаль в соцсетях, добавив в конце фразу на русском языке «Кто мы? Мясо!».

Напомним, сезон-2021/2022 «Спартак» начинал под руководством Руя Витории. Соглашение с португальским специалистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон в декабре. Через несколько дней на его должность был назначен Паоло Ваноли, который привёл команду к победе в Кубке России. 9 июня было объявлено об уходе Ваноли, через день — о назначении Абаскаля.