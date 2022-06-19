Полузащитник "Реала" Асенсио может продолжить карьеру в "Ливерпуле"

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Марко Асенсио, информирует AS.
Руководство клуба-финалиста Лиги чемпионов уже контактировало с окружением 26-летнего испанца. По сообщению источника, мерсисайдцы уже связывались с представителями игрока. Английский клуб рассматривает Асенсио в качестве замены форварду Садио Мане, который близок к уходу из "Ливерпуля". Сам испанец хочет перейти в тот клуб, где ему гарантируют постоянное игровое время. Нынешний контракт Асенсио истекает летом 2023 года.
По информации СМИ, предложенные "Реалом" условия не устраивают полузащитника, и следующим летом он может покинуть мадридский клуб на правах свободного агента. Футболист сборной Испании в минувшем сезоне провел 42 матча за "Реал" во всех турнирах, забил 12 голов и совершив две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего испанского хавбека в € 40 млн.
Ранее британский боксер Тайсон Фьюри поделился мнением об игроке английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.