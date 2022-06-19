Полузащитник "Реала" Асенсио может продолжить карьеру в "Ливерпуле"

Руководство клуба-финалиста Лиги чемпионов уже контактировало с окружением 26-летнего испанца. По сообщению источника, мерсисайдцы уже связывались с представителями игрока. Английский клуб рассматривает Асенсио в качестве замены форварду Садио Мане, который близок к уходу из "Ливерпуля". Сам испанец хочет перейти в тот клуб, где ему гарантируют постоянное игровое время. Нынешний контракт Асенсио истекает летом 2023 года.