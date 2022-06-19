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57 минут назад

Мбаппе хотел уйти из сборной Франции после Евро-2020

Евро-футбол.Руиещё 1

Звёздный французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хотел уйти из национальной команды после неудачного выступления на чемпионате Европы 2020.

Мбаппе хотел уйти из сборной Франции после Евро-2020
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как рассказал RMC Sport глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре, французский футболист был настолько расстроен из-за неудачной игрой национальной команды на Евро и обрушившейся на него критики, что хотел в какой-то момент уйти из сборной. Ле Гре отметил, что это было несерьёзное заявление, так как Килиан просто был очень расстроен случившимся.

Напомним, что сборная Франции в 1/8 финала чемпионата Европы в серии пенальти уступила швейцарцам.

Футбол,
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