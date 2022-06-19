Мбаппе хотел уйти из сборной Франции после Евро-2020

Как рассказал RMC Sport глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре, французский футболист был настолько расстроен из-за неудачной игрой национальной команды на Евро и обрушившейся на него критики, что хотел в какой-то момент уйти из сборной. Ле Гре отметил, что это было несерьёзное заявление, так как Килиан просто был очень расстроен случившимся.