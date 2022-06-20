Мостовой выразил желание возглавить «Спартак»

«Сейчас едут в «Спартак» по объявлению. Хочешь работать в клубе? Пожалуйста! Если бы у меня было предложение от «Спартака», то, конечно, бы я рассмотрел этот вариант», — сказал Мостовой «Спорт-Экспрессу».