«Барселона» согласовала контракт с форвардом «Лидса»

«Лидс» хочет получить 55 миллионов евро за трансфер нападающего команды Рафиньи, сообщает журналист Фабрицио Романо.

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«Барселона» уже согласовала условия пятилетнего контракта с 25-летним футболистом, но на данный момент не определена сумма трансфера с английским клубом.

Отмечается, что клубы АПЛ, включая «Арсенал», также претендуют на бразильца, однако предложений «Лидсу» еще не последовало. Контракт Рафиньи с клубом рассчитан до лета 2024 года.