«Барселона» согласовала контракт с форвардом «Лидса»

«Лидс» хочет получить 55 миллионов евро за трансфер нападающего команды Рафиньи, сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Барселона» уже согласовала условия пятилетнего контракта с 25-летним футболистом, но на данный момент не определена сумма трансфера с английским клубом.
Отмечается, что клубы АПЛ, включая «Арсенал», также претендуют на бразильца, однако предложений «Лидсу» еще не последовало. Контракт Рафиньи с клубом рассчитан до лета 2024 года.
В минувшем сезоне форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 3 результативные передачи.