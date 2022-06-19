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1 час назад

«Барселона» согласовала пятилетний контракт с форвардом «Лидса», сумма трансфера оценивается в 55 млн евро — СМИ

Матч ТВ

«Лидс» хочет получить 55 миллионов евро за трансфер нападающего команды Рафиньи, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Барселона» согласовала контракт с форвардом «Лидса»
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

«Барселона» уже согласовала условия пятилетнего контракта с 25-летним футболистом, но на данный момент не определена сумма трансфера с английским клубом.

Отмечается, что клубы АПЛ, включая «Арсенал», также претендуют на бразильца, однако предложений «Лидсу» еще не последовало. Контракт Рафиньи с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 3 результативные передачи.

Футбол,Фабрицио Романо,
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