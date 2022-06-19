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1 час назад

«Это часть моего пути». Зидан вспомнил удар головой в грудь Матерацци

Чемпионат.comиещё 2

Бывший французский полузащитник Зинедин Зидан вспомнил свой удар головой в грудь защитнику сборной Италии Марко Матерацци в финале чемпионата мира — 2006.

Зидан вспомнил удар головой в грудь Матерацци
Фото:  GETTY IMAGES GETTY IMAGES

«Я не горжусь тем, что сделал, но это часть моего пути. Я скажу, что в жизни люди не всегда делают всё идеально. У меня действительно были трудные времена, это часть этого. Думаю, Лизаразю — единственный, кто мог меня сдержать. Да, он был бы важным игроком в ту ночь, если бы был рядом со мной, и мог помочь даже в том случае. Но ты не можешь изменить прошлое», — приводит слова Зидана Telefoot.

За тот эпизод Зидан получил прямую красную карточку и был удалён с поля. Франция в итоге уступила Италии в серии пенальти, а та игра стала для Зинедина последней в игровой карьере.

Футбол,Марко Матерацци,Зинедин Зидан,
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