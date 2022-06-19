Зидан вспомнил удар головой в грудь Матерацци

«Я не горжусь тем, что сделал, но это часть моего пути. Я скажу, что в жизни люди не всегда делают всё идеально. У меня действительно были трудные времена, это часть этого. Думаю, Лизаразю — единственный, кто мог меня сдержать. Да, он был бы важным игроком в ту ночь, если бы был рядом со мной, и мог помочь даже в том случае. Но ты не можешь изменить прошлое», — приводит слова Зидана Telefoot.