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42 минуты назад

Игрок ПСЖ рассказал, как Месси хотел его убить

Елена Прошина

Аргентинец Леандро Паредес рассказал о конфликте с соотечественником Лионелем Месси во время матча французского «ПСЖ» и каталонской «Барселоны» в Лиге чемпионов. Его слова приводит Marca.

Игрок ПСЖ рассказал, как Месси хотел его убить
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Матч состоялся 16 февраля 2021 года. Тогда «Барселона» потерпела разгром 1:4. Паредес играл за «ПСЖ», а Месси - за «Барселону».

«Я сделал замечание своим товарищам по команде, а он услышал меня и разозлился. Он был очень зол и набросился на меня. Он хотел убить меня, и мне сразу захотелось вернуться домой», - рассказал Паредес.

Однако Месси больше не проявлял свой гнев на поле и не мстил Паредесу.

«После этого я видел его в сборной, и он вел себя так, как будто ничего не произошло. Он показал мне, какой он человек. Отношения продолжились, как ни в чем не бывало. Теперь, когда заходит разговор о том случае, мы смеемся, но он был очень зол тогда», - рассказал полузащитник.

Ранее стало известно, что Зидан не возглавит «ПСЖ» ради работы в сборной Франции.

Футбол,Леандро Паредес,Лионель Месси,
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