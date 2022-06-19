Игрок ПСЖ рассказал, как Месси хотел его убить

«После этого я видел его в сборной, и он вел себя так, как будто ничего не произошло. Он показал мне, какой он человек. Отношения продолжились, как ни в чем не бывало. Теперь, когда заходит разговор о том случае, мы смеемся, но он был очень зол тогда», - рассказал полузащитник.