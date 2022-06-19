Игрок ПСЖ рассказал, как Месси хотел его убить

Аргентинец Леандро Паредес рассказал о конфликте с соотечественником Лионелем Месси во время матча французского «ПСЖ» и каталонской «Барселоны» в Лиге чемпионов. Его слова приводит Marca.
Матч состоялся 16 февраля 2021 года. Тогда «Барселона» потерпела разгром 1:4. Паредес играл за «ПСЖ», а Месси - за «Барселону».
«Я сделал замечание своим товарищам по команде, а он услышал меня и разозлился. Он был очень зол и набросился на меня. Он хотел убить меня, и мне сразу захотелось вернуться домой», - рассказал Паредес.
Однако Месси больше не проявлял свой гнев на поле и не мстил Паредесу.
«После этого я видел его в сборной, и он вел себя так, как будто ничего не произошло. Он показал мне, какой он человек. Отношения продолжились, как ни в чем не бывало. Теперь, когда заходит разговор о том случае, мы смеемся, но он был очень зол тогда», - рассказал полузащитник.
Ранее стало известно, что Зидан не возглавит «ПСЖ» ради работы в сборной Франции.