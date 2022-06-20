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1 час назад

В «Интере» подтвердили, что клуб бесплатно подписал Мхитаряна и Онану

Чемпионат.comиещё 4

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что клуб подписал контракты с двумя свободными агентами. Речь идёт о вратаре Андре Онане и полузащитнике Генрихе Мхитаряне.

«Интер» бесплатно подписал Мхитаряна и Онану
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Могу подтвердить, что мы бесплатно подписали Андре Онану и Генриха Мхитаряна, обе сделки по футболистам заключены», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

26-летний Онана с января 2015 года выступал за амстердамский «Аякс», в составе которого в 212 матчах пропустил 192 мяча и 85 раз сыграл на ноль. Вместе с командой Онана трижды становился чемпионом Нидерландов, дважды выигрывал Кубок страны и один раз — Суперкубок Нидерландов.

33-летний Мхитарян в минувшем сезоне в 44 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал девять результативных передач. 25 мая хавбек выиграл в составе «Ромы» (выступал за команду с 2019-го) Лигу конференций.

Футбол,Фабрицио Романо,Генрих Мхитарян,
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