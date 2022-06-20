«Интер» бесплатно подписал Мхитаряна и Онану

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что клуб подписал контракты с двумя свободными агентами. Речь идёт о вратаре Андре Онане и полузащитнике Генрихе Мхитаряне.

«Могу подтвердить, что мы бесплатно подписали Андре Онану и Генриха Мхитаряна, обе сделки по футболистам заключены», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

26-летний Онана с января 2015 года выступал за амстердамский «Аякс», в составе которого в 212 матчах пропустил 192 мяча и 85 раз сыграл на ноль. Вместе с командой Онана трижды становился чемпионом Нидерландов, дважды выигрывал Кубок страны и один раз — Суперкубок Нидерландов.