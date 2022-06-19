Экс-футболист "МЮ" Канчельскис назвал чемпионат России "слабеньким"

«Чемпионат у нас слабенький, конечно. Чего уж скрывать, наш футбол в яме. «Зенит» — самый сильный, он — чемпион России сезона-2022/23. У меня ноль сомнений. Очевидными глазами видно! 25 лет назад наш футбол был на среднем уровне, а сейчас — ниже среднего», — сказал Канчельскис.