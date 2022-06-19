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34 минуты назад

Экс-футболист "МЮ" Канчельскис назвал чемпионат России "слабеньким"

Газета.Ruиещё 1

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил мнение, что петербургский «Зенит» в следующем сезоне вновь станет чемпионом Российской премьер-лиги. Его слова передает «РБ Спорт».

Экс-футболист "МЮ" Канчельскис назвал чемпионат России "слабеньким"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чемпионат у нас слабенький, конечно. Чего уж скрывать, наш футбол в яме. «Зенит» — самый сильный, он — чемпион России сезона-2022/23. У меня ноль сомнений. Очевидными глазами видно! 25 лет назад наш футбол был на среднем уровне, а сейчас — ниже среднего», — сказал Канчельскис.

Напомним, в прошедшем сезоне РПЛ «Спартак» занял десятую итоговую строчку в турнирной таблице. Чемпионом России стал петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвертый раз кряду выиграли золото РПЛ. Также в тройку сильнейших вошли «Сочи» и московское «Динамо». Казанский «Рубин», тульский «Арсенал» и «Уфа» вылетели в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее бывший нутрициолог «Спартака» Рикарду Пинту ответил на вопрос журналистов о том, пьют ли пиво футболисты красно-белых после матчей.

Футбол,Андрей Канчельскис,Динамо,Манчестер Юнайтед,Зенит,
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