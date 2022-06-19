Нигматуллин назвал Кокорина большим разочарованием

"Кокорин - это большое разочарование в российском футболе. Я помню, как он блистал в молодежке "Локомотива". Всегда считался талантливым - было ощущение, что вот-вот выстрелит! Так в итоге его карьера и прошла", - сказал Нигматуллин.

Кокорину 31 год, он перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года, провел за команду 10 матчей и не отметился результативными действиями, контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Ранее футболист выступал в России за московские "Динамо" и "Спартак", петербургский "Зенит" и "Сочи". В составе сборной России провел 48 матчей, забил 12 голов, отдал шесть результативных передач.