Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
2 часа назад

Нигматуллин назвал Кокорина большим разочарованием в российском футболе

ТАСС

Нападающий итальянского клуба "Фиорентина" Александр Кокорин является большим разочарованием российского футбола. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" в воскресенье высказал бывший вратарь московского "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин.

Нигматуллин назвал Кокорина большим разочарованием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Кокорин - это большое разочарование в российском футболе. Я помню, как он блистал в молодежке "Локомотива". Всегда считался талантливым - было ощущение, что вот-вот выстрелит! Так в итоге его карьера и прошла", - сказал Нигматуллин.

Кокорину 31 год, он перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года, провел за команду 10 матчей и не отметился результативными действиями, контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Ранее футболист выступал в России за московские "Динамо" и "Спартак", петербургский "Зенит" и "Сочи". В составе сборной России провел 48 матчей, забил 12 голов, отдал шесть результативных передач.

Футбол,Руслан Нигматуллин,Александр Кокорин,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители