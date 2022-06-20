«Спартак» хочет расстаться с защитником Кофрие

Руководство и тренерский штаб московского «Спартака» приняли решение расстаться с защитником Максимильяном Кофрие. «Красно-белые» готовы продать трансфер бельгийского футболиста, если получат по нему предложение, сообщает «Спорт Экспресс».

Фото: Пресс-служба ФК "Спартак" Пресс-служба ФК "Спартак"

По информации источника, москвичи хотят найти нового сильного центрального защитника, который мог бы заменить Самуэля Жиго, но в Кофрие стабильного игрока стартового состава не видят.

По мнению «красно-белых», место бельгийца в заявке в качестве игрока ротации мог бы занять кто-то из молодых воспитанников клуба, с большими перспективами и меньше зарплатой.