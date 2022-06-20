Экс-тренер "Зенита" назвал бредом переход Дзюбы в "Галатасарай"

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о возможном переходе российского нападающего Артема Дзюбы в турецкий "Галатасарай", передает Metaratings.
Форвард, находящийся в статусе свободного агента, еще не определился с продолжением карьеры. Сообщалось, что футболистом интересуются клубы из чемпионата Турции.
"Переход Дзюбы в "Галатасарай" — это бред. Артем опытный игрок, но он уже медленный. Я не верю, что "Галатасарай" его купит. Ему лучше остаться в России, его все знают, здесь ему не будет сложно, в отличие от Турции. В том же "Галатасарае" ему будет тяжело бороться за место в основном составе", - заявил Петржела.
33-летний нападающий выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 года. За это время он провел за "Зенит" 249 матчей, в которых забил 108 мячей и сделал 70 результативных передач. В сезоне-2021/22 Дзюба вместе с "Зенитом" завоевал свое четвертое чемпионство.
Напомним, 22 мая Дзюба попрощался с петербургским "Зенитом". У игрока истек контракт с клубом, стороны решили его не продлевать.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал, какой клуб из Российской премьер-лиги (РПЛ) мог бы подойти нападающему Артему Дзюбе.