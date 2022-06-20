Экс-тренер "Зенита" назвал бредом переход Дзюбы в "Галатасарай"

"Переход Дзюбы в "Галатасарай" — это бред. Артем опытный игрок, но он уже медленный. Я не верю, что "Галатасарай" его купит. Ему лучше остаться в России, его все знают, здесь ему не будет сложно, в отличие от Турции. В том же "Галатасарае" ему будет тяжело бороться за место в основном составе", - заявил Петржела.