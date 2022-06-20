Губерниева обвинили в хайпе после слов о Кокорине

«Не хочу комментировать слова людей, которые не имеют никакого отношения к спортивной журналистике, кроме того, что пытаются только хайповать на футболе. Есть категория людей, которая делает все ради хайпа. Даже сейчас, обсуждая его, мы делаем ему дополнительную рекламу», — сказал он про выражение комментатора.