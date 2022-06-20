Губерниева обвинили в хайпе после слов о Кокорине

Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин поделился мнением о выступлении Александра Кокорина в итальянской «Фиорентине». Как сообщает «Спорт-Экспресс», он прокомментировал слова ведущего Дмитрия Губерниева о том, что футболист «разбазарил» свою карьеру и превратился в уголовника.
«Не хочу комментировать слова людей, которые не имеют никакого отношения к спортивной журналистике, кроме того, что пытаются только хайповать на футболе. Есть категория людей, которая делает все ради хайпа. Даже сейчас, обсуждая его, мы делаем ему дополнительную рекламу», — сказал он про выражение комментатора.
Кокорин же, по словам Нигматуллина — «большое разочарование» российского футбола. Он отметил, что форвард считался талантливым и долгое время казалось, что он «вот-вот выстрелит».
«Так в итоге его карьера и прошла», — добавил голкипер.
Напомним, что Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года. В этом сезоне форвард появлялся на поле всего шесть раз, ни разу не отметившись результативными действиями.