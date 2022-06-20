Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
57 минут назад

Губерниева обвинили в хайпе на футболе после слов о Кокорине

Елена Прошина

Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин поделился мнением о выступлении Александра Кокорина в итальянской «Фиорентине». Как сообщает «Спорт-Экспресс», он прокомментировал слова ведущего Дмитрия Губерниева о том, что футболист «разбазарил» свою карьеру и превратился в уголовника.

Губерниева обвинили в хайпе после слов о Кокорине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не хочу комментировать слова людей, которые не имеют никакого отношения к спортивной журналистике, кроме того, что пытаются только хайповать на футболе. Есть категория людей, которая делает все ради хайпа. Даже сейчас, обсуждая его, мы делаем ему дополнительную рекламу», — сказал он про выражение комментатора.

Кокорин же, по словам Нигматуллина — «большое разочарование» российского футбола. Он отметил, что форвард считался талантливым и долгое время казалось, что он «вот-вот выстрелит».

«Так в итоге его карьера и прошла», — добавил голкипер.

Напомним, что Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года. В этом сезоне форвард появлялся на поле всего шесть раз, ни разу не отметившись результативными действиями.

Футбол,Дмитрий Губерниев,Руслан Нигматуллин,Александр Кокорин,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители