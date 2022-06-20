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46 минут назад

Семшов считает, что ЦСКА поспешил с отставкой Березуцких

Евро-футбол.Ру

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов высказался о уходе тренеров Алексея и Василия Березуцких из московского ЦСКА. Напомним, что Алексей занимал пост наставника команды, а Василий являлся его ассистентом.

Семшов: ЦСКА поспешил с отставкой Березуцких
Фото: ТАССТАСС

«С ними приятно общаться, они всегда на позитиве. ЦСКА не дал им проявить себя, один сезон - это мало, они неплохо работали», - поведал Семшов в разговоре с «Матч ТВ».

Вместо Алексея Березуцкого главным тренером ЦСКА был назначен Владимир Федотов, работавший в прошлом сезоне с «Сочи».

В сезоне-2021/2022 «армейцы» финишировали на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Футбол,Владимир Федотов,Игорь Семшов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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